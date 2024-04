Colosseo da record | nel 2023 è stato visitato da 12 milioni di persone | segnando un +24% di presenze

(Di lunedì 1 aprile 2024) Numeri dadiri per il Parco Archeologico del, che è rimasto aperto anche per Pasqua e Pasquetta facendo il pieno di(soprattutto di turisti).

Roma , 17 marzo 2024 – edizione da record all’Acea Run Rome The Marathon. Nella gara maschile cade il primato della corsa per merito del keniano Asbel Rutto che si impone con il tempo di 2h06:24 ... (ilfaroonline)

A Pasqua e Pasquetta musei aperti in tutta Italia. Sangiuliano: "record di visitatori al Colosseo" - Festività pasquali all'insegna dell'arte e della cultura. Musei statali aperti da nord a sud e mostre inaugurate proprio in queste giornate ...rainews

Godzilla e Kong: la scena del Colosseo è nata grazie...al gatto di Adam Wingard - Scoprite com'è nata la già celebre scena di Godzilla e Kong in cui il Re dei Titani fa del Colosseo la sua nuova tana.cinema.everyeye

25000 fedeli al Colosseo per la via Crucis - si è celebrata ieri la seconda via crucis senza papa Francesco, che ha seguito la funzione da casa Santa Marta ...radiocolonna