Clima in crisi | l’allarme dell’Enea | Lombardia la più esposta Tempeste | grandine e frane in sequenza | non è più un fatto eccezionale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 aprile 2024) Meno festa e più mobilitazione: il fine settimana di Pasqua è stato per lasegnato da emergenze continue frae danni. Dall’inizio dell’emergenza, il 30 marzo, fino alle 9.30 di lunedì i vigili del fuoco sono intervenuti 865 volte. Una ventina di persone evacuate, paesi isolati per diverse ore e una ferrovia interrotta i casi più importanti fra quelli affrontati. Ma è l’Enea a lanciaresu quello che è sempre meno un. Uno studio pubblicato sulla rivista Safety in Extreme Environment ha permesso di identificare le aree più a rischio del Paese per mortalità da eventi estremi. Dal 2003 al 2020 si calcolano 378 decessi, di cui 321 pere valanghe, 28 pere 29 per inondazioni. Le regioni con il maggior numero di ...