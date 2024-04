Classifica marcatori Serie A 2023-2024 | i goleador del campionato

Tutto pronto per l’inizio della Serie B 2023 / 2024 . Questo weekend riparte il calcio italiano con le prime gare in programma: venerdì 18 agosto, dopo la sconfitta all’ultimo secondo in finale dei ... (sportface)

L'Inter torna a +14 in vetta, battuto 2-0 l'Empoli - Inter-Empoli 2-0 marcatori : 6' pt Dimarco, 36' st Sanchez INTER (3-5-2): Audero 6; Pavard 6.5, Acerbi 6, Bastoni 7 (32' st Dumfries 6.5); Darmian 6, Barella ...gazzettadelsud

Serie A: la Classifica dopo la 30^ giornata - Questo sito utilizza i cookie per personalizzare e ottimizzare la vostra esperienza di navigazione sui nostri portali . Vengono inoltre utilizzati cookie di profilazione, anche di terze parti, al fine ...goalsicilia

Inter-Empoli 2-0: Dimarco apre, Sanchez sigilla il successo numero 25 in campionato. I nerazzurri volano - ma l'atteggiamento mostrato contro una corazzata come quella nerazzurra non può che far ben sperare in chiave salvezza nonostante una Classifica che ora vede i toscani terzultimi a pari merito col ...eurosport