City-Arsenal | Haaland sembrava un ragazzino costretto dai nonni a girare per una galleria d’arte Guardian

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 1 aprile 2024)poteva essere la partita decisiva per la Premier League. Invece non ha deciso proprio nulla. Uno 0-0 difficile da giudicare. I puristi del gioco potrebbero essersi entusiasmati per la tattica messa in campo da Guardiola e Artata. Altri potrebbero essersi annoiati nel vedere una partita giocata praticamente solo a centrocampo. Lo stesso dilemma se lo pone il. Il quotidiano però aggiunge che questo pareggio ha il sapore di un’occasione mancata per l’. Il primo tempo disembra un esame di ingegneria Scrive il quotidiano: “Forse negli anni a venire coloro che erano presenti all’Etihad Stadium diranno che c’erano quando il Manchesternon ha segnato in una partita casalinga per la prima volta dopo 58 partite. Una partita che non ...