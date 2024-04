Cina | Shaanxi | paesaggio primaverile a Gouyuan

Pechino, 01 mar – (Xinhua) – Momenti di dolcezza: un panda gigante giocherellone e’ stato avvistato mentre si esibiva in una serie di capriole in avanti in un campo innevato nello Shaanxi , in Cina . ... (romadailynews)

Stefano Boeri firmerà un museo in Cina: ecco come sarà - Terrazze e giardini pensili, fruibili dal pubblico, per il nuovo museo della Tecnologia a Xi'an, città cinese che vanta un'antichissima storia ...milanotoday

Stefano Boeri Architetti, vinto il concorso per il nuovo Museo della Tecnologia di Xi'an in Cina. Ecco il progetto - Milano, 29 marzo 2024 – Un nuovo traguardo raggiunto: la sede satellite di Stefano Boeri Architetti in Cina ha vinto il concorso per il Culture CBD Modern Technology Experience Center, un Museo della ...ilgiorno

L’esercito di terracotta veniva scoperto 50 anni fa in Cina. Ma la storia ha i suoi chiaroscuri - Che si sia trattato di un colpo di fortuna oppure di predeterminazione, non ha grande importanza, a differenza di quel che pensavano i greci antichi per i quali la sorte e il destino costituiscono due ...ilfattoquotidiano