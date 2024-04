Cina | registrera’ aumento voli in stagione aeronautica estiva-autunnale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 1 aprile 2024) Pechino, 01 apr – (Xinhua) – Il trasporto aereo civile dellauna crescita costante nelladi quest’anno, secondo quanto dichiarato ieri dall’Amministrazione cinese dell’aviazione civile (CAAC). Dal 31 marzo al 26 ottobre, 188 compagnie aeree nazionali ed estere prevedono di organizzare 122.000a settimana per i passeggeri e il trasporto merci. Per quanto riguarda iinternazionali, ogni settimana sono previsti 17.257di entrambi i tipi, che collegheranno laad altri 70 Paesi, tra cui 51 Paesi partner della Belt and Road. Per inazionali, 51 compagnie aeree nazionali prevedono di organizzare 101.536settimanali nella ...