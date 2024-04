Cina | rapporto | raggiunto sviluppo di alta qualita’ in 5 aree principali

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 1 aprile 2024) Pechino, 01 apr – (Xinhua) – Laha compiuto passi da gigante nelloeconomico e sociale di, soprattutto in cinque, ovvero benessere della popolazione, consumi, manifattura, infrastrutture e servizi, secondo unpubblicato ieri. Il documento, pubblicato congiuntamente dal Chongyang Institute for Financial Studies della Renmin University cinese e da think tank cooperativi di Stati Uniti, Russia, Canada e India, evidenzia l'”interesse composto” nellodella. Il continuo accumulo della modernizzazione cinese puo’ portare al Paese unosimile all’interesse composto, funzionando come forza trainante per una crescita economica ...