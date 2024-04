Cina | Hunan | rinvenuto fossile completo di spugna di 540 mln di anni fa

(Di lunedì 1 aprile 2024) Changsha, 01 apr – (Xinhua) – Dei ricercatori cinesi hanno recentemente portato alla luce undidi grandi dimensioni ben conservato, risalente a circa 540 milioni difa, nella citta’ di Changde, nella provincia centrale cinese dello, secondo il Museo di geologia dello. Descritto come un raro reperto dell’inizio dell’era Cambriana, questodipresenta un immenso valore scientifico, in quanto offre preziose informazioni sulla prima evoluzione degli animali poriferi, ha dichiarato Tong Guanghui, ricercatore associato del museo. Con un’altezza di 4 centimetri e una larghezza di 3,5 nel punto piu’ largo, ilpresenta un notevole stato di conservazione, con l’intera struttura composta da spicole ...

La figlia non gli dà un nipote e lui lo fa concepire a una madre surrogata - Voleva a tutti i costi un nipote ma la sua unica figlia gli aveva annunciato di non volersi sposare e […] L'articolo La figlia non gli dà un nipote e lui lo fa concepire a una madre surrogata proviene ...msn

Cina: esportera’ in Italia fresa meccanica sviluppata autonomamente - Changsha, 29 mar - (Xinhua) - Ieri e' uscita dalla linea di produzione una fresa meccanica a piena sezione sviluppata autonomamente, la sesta di questo ...romadailynews

Cina: Hunan, danza del drago dimostra fascino di patrimonio culturale immateriale - Zhangjiajie, 20 mar - (Xinhua) - Il 16 marzo si e' aperta la seconda edizione del Cili Banban Dragon Lantern Art Season nella contea di Cili, nella citta' ...romadailynews