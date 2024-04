(Di lunedì 1 aprile 2024) Avviso dida parte del Comune diper la qualità dell’aria. In questi giorni la Capitale è interessata dall’arrivo dellesahariane, in un documento tutte le raccomandazioni alla popolazione. Intanto nel weekend superata la concentrazione giornaliere di PM10 in molte centraline in città.fosco anche sul litoraleno – credit(s) Meteo Lazio (ilcorrieredellacitta.com)dal, innalzato il livello di guardia a. Nelle scorse ore il Campidoglio ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un’informativa urgente alla popolazione. Secondo i modelli meteo previsionali nei prossimi giorni la Capitale sarà interessato dal “fenodidi materiale ...

Cielo giallo su Roma, allerta per trasporto sabbia dal Sahara e polveri sottili: “Soggetti fragili escano meno” - Polveri dal Sahara e inquinamento da Pm10, sale l'allerta a Roma: i comportamenti da seguire e i consigli alla popolazione.ilcorrieredellacitta

Previsti venti di burrasca: allerta per Pasquetta in Puglia. Le previsioni meteo - Forte vento per Pasquetta in Puglia, soprattutto in provincia di Bari. E la protezione civile ha emesso una nuova allerta gialla per vento, a partire dalle ore 12 di ieri e per le successive 36 ore ...quotidianodipuglia

Meteo, cappa di polveri su Palermo: i dati preoccupanti sulla qualità dell’aria - Da un paio di giorni, gli abitanti di Palermo, e più in generale del Sud Italia, assistono ad un fenomeno naturale caratterizzato da un Cielo giallo e nuvole cariche di sabbia provenienti dal deserto ...mondopalermo