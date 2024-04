Ciclismo | Roglic dopo la vittoria | “Sono felice | ma c’è ancora molto da fare”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 aprile 2024) Si è chiusa nel segno di Primozla cronometro d’apertura della Sessantatreesima edizione del Giro dei Paesi Baschi 2024. Il corridore in forza alla BORA – Ansgohre ha fatto la differenza su tutti gli avversari, staccando Jay Vine Uae e il danese Mattias Skjelmose, mentre il super favorito della vigilia Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard sidovuti accontentare rispettivamente della quarta e della quinta moneta. Una volta approdato in zona mista, il ciclista sloveno ha commentato la sua prestazione, ammettendo di aver commesso un errore che fortunatamente non ha compromesso la sua prova: “È stato fantastico, è bello essere di nuovo qui, le mie gambe andavano bene e mi sentivo forte. Ho fatto un errore alla fine, vicino al traguardo, mariuscito a correggerlo ed è bastato“, ha dettonelle parole ...