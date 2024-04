Ciclismo | poker della Hopplà Petroli Firenze con Pongiluppi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Lamporecchio (Pistoia), 1 Aprile 2024 - E’per laDon Camillo. Sul tradizione circuito di “Pasquetta” a Poggio alla Cavalla a due passi da Lamporecchio, è stato il ventiquattrenne modenese Matteoad imporsi dopo le affermazioni precedenti di Belleri (2) e quella diLunga sabato scorso a Ponte a Egola dovesi era classificato secondo. E come nella gara pisana la formazione fiorentina diretta da Matteo Provini non ha mai abbandonato le prime posizioni del gruppo che ha viaggiato costantemente compatto con un unico eccezione per la quale dobbiamo rendere merito a Galletti e Buti che hanno dato vita a una fuga durata una ventina di chilometri (massimo vantaggio 36”) prima di essere raggiunti a dieci chilometri ...