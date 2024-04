Ciambellone Red Velvet | con questa ricetta | è facile facile!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di lunedì 1 aprile 2024) IlRedè la versione casalinga dellaamericana: la famosissima RedCake, una di quelle preparazioni di pasticceria così ricercate e inavvicinabili con cui difficilmente mi cimento. Proprio per questo, quando ho provato questo impasto semplice e veloce, mi sono rasserenata perché la riuscita è assicurata e il sapore ricorda da vicino quello dell’originale. Per realizzarla, serve il latticello (qui l’articolo su due ricette per ottenere il latticello, quella che uso oggi è la secondache troverete) motivo per cui, tra gli ingredienti troviamo latte, yogurt e limone. La consistenza è soffice e ariosa, morbidissima e coloratissima grazie alla presenza del colorante alimentare. Una volta sfornata, lasciamo raffreddare del tutto la nostra torta e dedichiamoci alla ...