“Ci rallenta” Musk si scatena contro Telecom | la battaglia per internet veloce

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 aprile 2024) Starlink, la societàllata da SpaceX di Elon, sostiene che il lancio del servizioad alta velocità in Italia è ostacolato daItalia, con possibili ripercussioni sui suoi servizi in tutta l'Europa meridionale e il Nord Africa. In un reclamo presentato all'autorità dillo delle comunicazioni italiane e al ministero dell'Industria alla fine della scorsa settimana, Starlink - secondo un documento visionato da Bloomberg - sostiene cheItalia non abbia rispettato per mesi le norme che le impongono di condividere i dati dello spettro per evitare interferenze di frequenza con le sue apparecchiature. Un portavoce diItalia, rispondendo a una richiesta di commento di Bloomberg, ha respinto la «ricostruzione parziale dei ...