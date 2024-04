“Chip nel cervello dei terroristi” La folle teoria dall' esperto russo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 aprile 2024) L'ex capo dell'ufficiodell'Interpol, Vladimir Ovchinsky, in una trasmissione sulla tv federale Primo Canale, andata in onda sabato sera, ha affermato che gli autori dell'attaccoco al Crocus City Hall di Mosca potrebbero essere stati assoldati dai servizi occidentali, che gli avrebbero impiantato dei. «Quei bastardi hanno perso conoscenza. Molto probabilmente, le sostanze psicotrope e la programmazione neuropsicologica hanno agito in combinato. Forse un esame lo dimostrerà, sono stati inseriti loro deinel», ladi Ovchinsky in tv. A suo dire, la neurobiologia consente già di controllare una persona. Ha citato l'esempio del progetto Neuralink di Elon Musk, in cuisono stati impiantati nel...