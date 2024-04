Chi è Victor Belmondo | il nipote di Jean Paul e protagonista di Volami Via

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 1 aprile 2024), nato il 15 dicembre 1993, èdel famoso attore, nonché figlio del corridore automobilistico, attivo anche in Formula 1, e della moglie Luana. Il giovane ha avuto una ancor breve carriera, perlopiù limitata ai confini nazionali, con titoli come Selfie di famiglia (2019) evia (2021) e ha anche lavorato come stage manager in un documentario sul celebre nonno, dopo il diploma in una accademia teatrale. In un’intervista rilasciata al Guardian in occasione dell’uscita di Arrête avec tes mensonges,ha detto di non aver mai temuto il confronto con l’illustre parente: “Ho sempre voluto fare l’attore; non ho mai pensato: ‘l’aveva fatto anche mio nonno‘....