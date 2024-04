Chi è Alessandro Pedersoli | il nipote di Bud Spencer aggredito per strada

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 1 aprile 2024)è un imprenditore in diversi settori ed è il figlio del produttore Giuseppee di Lupita Barriga, una stilista di origine panamense.e suo fratello Carlo sono i nipoti di Bud(il cui vero nome era Carlo) e tempo fa hanno avviato un’azienda nel settore food che è conosciuta per la Bud Power, una linea di snack proteici ispirati al nonno, che è ricordato per il suo fisico possente, oltre che per essere stato uno sportivo e per le sue scazzottate cinematografiche. Purtroppoè noto anche per un brutto episodio di cronaca capitato nel 2023, nel quale a prendere pugni fu lui, da un perfetto sconosciuto. Bude Terence Hill in Io sto con gli ippopotamiha ...