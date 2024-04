Che motore utilizza la scuderia di F1 Red Bull Racing 2024? La scheda tecnica

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di lunedì 1 aprile 2024) Negli ultimi anni le monoposto Redhanno fatto e stanno facendo la differenza, sia nello stabilire le pole position che nel vincere nel gare. Alcuni aspetti tecnici interessanti della monoposto RedRB20. Qual è ilto da Verstappen nel campionato mondiale F1? (Pixabay)I motori delle vetture di Formula 1 sono dei veri e propri prodigi dell’ingegneria, costituendo la componente più determinante per le prestazioni complessive, e quindi per il successo di una. Nei tempi odierni troviamo in pista i cd. motori V6 turbo ibridi. Come spiegano gli ingegneri, detti motori hanno sei cilindri disposti a V, sovralimentati da un turbocompressore e con sistemi di recupero dell’energia cinetica (ERS), utili a massimizzare l’efficienza e le prestazioni dei ...