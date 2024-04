Cerca di uccidere una tartaruga per mangiarla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ravenna, 1 aprile 2024 – È stato visto da alcuni passanti mentre, dopo avere prelevato una, ha cominciato a sbatterla contro alcuni piloni di cemento. Così, dopo l’intervento dei carabinieri, l’uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali. Si tratta di un 40enne nigeriano, senza fissa dimora. A proprio dire aveva preso quell’animale per mangiarselo. Lo sconcertante episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato, vigilia di Pasqua. LaThor riportata in mare dalla Fondazione cetacea L’uomo è stato visto in via Lago di Ledro, quartiere Anic, e tra le mani aveva unadi terra, con carapace del diametro di circa 20 centimetri, probabilmente raccolta nel parco Teodorico. I passanti non potevano credere ai propri occhi quando lo hanno visto sbattere con forza la bestiola contro dei piloni di ...