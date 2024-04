C' è ancora Domani su Sky e NOW | record di ascolti Miglior Film di Pasqua dal 2015

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 1 aprile 2024)DIAL SUO ESORDIO SU SKY 714 MILA SPETTATORI MEDI: È ILDIDALE ILDEBUTTO DA NATALE 2021Ildeial botteghino ne segna ora un altro su Sky e in streaming su NOW: C’Èdi Paola Cortellesi ha esordito ieri sui canali Sky totalizzando un eccellente 714 mila spettatori medi con oltre 1,3 milioni di contatti complessivi: è ildidale ilesordio su Sky da Natale 2021 (anche in quell’occasione con unche vedeva protagonista Paola Cortellesi, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di ...