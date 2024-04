C’è ancora domani | anatomia di un successo | ma perché piace così tanto?

(Di lunedì 1 aprile 2024) Anche all’estero, C’èdi e con Paola Cortellesi sta riscuotendo grande: ma qual è il suo segreto? Il fortunato esordio dietro la macchina da presa dell’attrice, comica e regista romana ha ottenuto di recente una standing ovation di 10 minuti a Londra, riscuotendo grandeanche in Francia. In seguito all’aggiunta nel catalogo Netflix, avvenuta nella giornata di domenica 31 marzo, C’èè tornato nuovamente al centro dell’attenzione. Il fortunato esordio alla regia di Paola Cortellesi – in attesa dell’imminente annuncio delle cinquine dei David di Donatello 2024 – ha difatti concluso la sua corsa al boxoffice italiano con oltre 36 milioni di euro. Una cifra monstre, in grado di superare titoli del calibro di Barbie di Greta Gerwig e Oppenheimer ...

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato a Sky dopo la vittoria sulla Salernitana: `Il momento è bello per me e per tutti. Sono orgoglioso e... (calciomercato)

Maria Zakharova: la Russia sta preparando la documentazione per citare in giudizio Kiev per terrorismo: Non fa invece parte della documentazione, l'attentato al Crocus City Hall , perché l'investigazione è ancora in corso. Zakharova ha detto anche che, attraverso canali diplomatici, documenti rilevanti ...

Oroscopo Paolo Fox: previsioni della settimana da oggi a domenica 7 aprile: Alcuni possono discutere ancora per delle questioni di denaro. Sul lavoro è il loro momento. L' Acquario cercano una passione da viversi appiano. Non mancheranno le parole se vorranno chiarirsi con ...