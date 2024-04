CdS – Bellegarde e i segreti del Wolverhampton

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 1 aprile 2024) 2024-03-24 22:30:50 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: Secondo i bookmaker, in estate, ilsembrava destinato a navigare nella tempesta e a rischiare la retrocessione in Championship. Tante cessioni eccellenti: da Matheus Nunes a Rubén Neves, da Nathan Collins a Raul Jimenez. Quasi 170 milioni di sterline in banca. E poi le dimissioni presentate da Julen Lopetegui, a poche ore dall’inizio della Premier, con l’arrivo in panchina di Gary O’Neil. Invece il, a dieci giornate dalla fine del campionato, è nono in classifica con 41 punti, a -3 dal West Ham, settimo, posizione che garantisce la qualificazione alla Conference League. LA SVOLTA – Al Molineux Stadium si respira un clima di festa. I dieci gol del centravanti sudcoreano Hee-chan Hwang, i nove del brasiliano Matheus Cunha, la rinascita ...