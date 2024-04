Casertana | dall’uovo di Pasqua 3 punti pesanti | Cangelosi | “Contento per quanto ha fatto la squadra”

(Di lunedì 1 aprile 2024) Caserta (Alfredo Stella). Teso ma soddismisteral termine di un– Taranto tutt’altro che una passeggiata. Il gol al 10’ di Curcio ha sovvertito il piano tattico preparato dal Capuano che ha dovuto adeguarsi al risultato strada facendo. Meglio nel primo tempo, un po’ sulle gambe da metà ripresa, complice forse anche il gran caldo, laha saputo soffrire e mantenere il gol di vantaggio sotto la spinta degli ospiti. Conquistati treimportanti a sole quattro giornate dal termine in vista della roulette russa dei play off. Tra le buone notizie il rientro dopo un mese di Toscano che, assieme a Proietti, ancora in fase di recupero, è stato una delle pedine di cui si è sentita di più l’assenza in questo lungo periodo. “Che sarebbe stata una partita complicata lo ...

