Carlo ha il cancro | condizioni di salute del Re | cosa nasconde la sua prima uscita pubblica

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 1 aprile 2024) Era atteso da tempo e non ha deluso le aspettative di chi voleva vederlo ancora sorridere nonostante le difficoltà. Reha coraggiosamente deciso di tornare in pubblico dopo la diagnosi di tumore che sta curando con successo, in occasione delle celebrazioni per la Pasqua, e si è anche generosamente concesso ai presenti che gli hanno augurato una pronta guarigione. Un segnale importantissimo, questo, che cela quasi una strategia precisa della Monarchia in un momento di grande fragilità: mostrare al mondo che la situazione è davvero sotto controllo. Il ritorno di Redopo la diagnosi di tumore Alla Messa di Pasqua alla Cappella di San Giorgio a Windsor c’era anche lui, Re, che è finalmente tornato alla vitadopo la diagnosi di tumore che ha sconvolto la Famiglia e il resto del mondo, perché ...