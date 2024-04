Canfora | il gerontocrate che non sopporta Giorgia Meloni e ha nostalgia dell’Unione sovietica

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 1 aprile 2024) Per fortuna sono ancora tanti quelli che, giunti a una veneranda età, vivono con la saggezza socratica di chi sa di non sapere, dopo una vita passata a leggere, scrivere o insegnare. C’è chi, ringraziando il padreterno o la fortuna per l’esistenza lunga e agiata sin qui vissuta, ha per i più giovani consigli da dispensare, carezze da regalare, parole dolci da sussurrare, specie se nella vita ha avuto l’onore e il privilegio di ricoprire ruoli importanti. Vecchietti illustri e inviperiti La forza e la bellezza – si dice – sono i beni della giovinezza, e la saggezza è il fiore della vecchiaia. Vale per tutti tranne che per certi vecchietti illustri ma inviperiti, intenti a lanciare strali velenosi a destra e a manca, anzi solo a destra, perché a manca hanno vissuto comodamente le loro interminabili carriere. Carriere brillanti, per carità, ma spesso senza contraddittorio, con il massimo ...