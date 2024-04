Campionato Primavera 1 | 27ª giornata classifica e risultati Roma a -1

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 aprile 2024) L’Inter perde incredibilmente contro il Lecce e il vantaggio dal secondo posto è ormai minimo. Il risultato dellamette in difficoltà adesso, ma non è l’unica vicinissima. Ecco tutto il resto delle partite e ladopo il weekend del1, valido per lanumero ventisette. Inter-Lecce 0-1 Sassuolo-Cagliari 2-2 Empoli-Torino 2-2 Frosinone-Bologna 0-0 Fiorentina-Atalanta 1-4 Lazio-Sampdoria 2-1 Juventus-Milan 0-1 Verona-1-41 –Inter 5150 Atalanta 49 Lazio 47 Sassuolo 44 Torino 44 Milan 43 Genoa 38 Verona 37 Cagliari 37 Empoli 36 Fiorentina 33 Juventus 32 Lecce 31 Sampdoria 25 Monza 23 Bologna 21 Frosinone 21 PROSSIMO TURNO VENTOTTESIMA ...