Camera | domenica prossima ' Montecitorio a porte aperte' da domani prenotazioni

(Di lunedì 1 aprile 2024) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Al via, alle 10, leonline per il l'appuntamento di “” di7 aprile. La manifestazione consente di visitare, in un percorso guidato, la sede delladei deputati. All'indirizzo eventi..it/eventionline/#macroEvent3 sarà possibile prenotarsi., in occasione dell'iniziativa, alle 10 in Piazzasi esibirà la Banda musicale della Guardia di Finanza, diretta dal maestro capitano Dario Di Coste. Il concerto, della durata di 15 minuti circa, si aprirà con l'Inno nazionale e terminerà con l'Inno europeo. "" prevede visite guidate nei ...

