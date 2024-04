Calciomercato Milan – Romano | “Ecco la verità sull’affare Badiashile”

Zlatan Ibrahimovic starebbe pensando ad un colpo di Calciomercato a parametro zero per il Milan sul quale ci sarebbe anche la Juventus (pianetamilan)

Dall’Inter al Milan a costo zero: contatti da gennaio - Stefano Pioli (LaPresse) – Calciomercato.it In Italia grande attenzione alle big. Il Milan, in particolare, sembra essere pronto ad un’altra campagna acquisti da protagonista. Dalla Spagna giungono ...calciomercato

Calciomercato, riscatto Saelemaekers: la richiesta del Bologna - Alexis Saelemaekers è uno dei protagonisti del Bologna, che starebbe pensando al riscatto: la richiesta alla società rossonera.spaziomilan

La juventus sfida il Milan per lacroix - Sarà una sfida fra Milan e Juventus per Maxence Lacroix, destinato a fare il salto di qualità dopo quanto mostrato con la maglia ...sportmediaset.mediaset