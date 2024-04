Calciomercato Milan – Lacroix | duello con la Juventus | il piano di Giuntoli

Il Calciomercato del Milan potrebbe essere molto importante. Ibrahimovic vuole il colpo in attacco? Lo prova a soffiare al PSG. Il punto (pianetamilan)

Calciomercato Milan , piace Youssouf Fofana del Monaco: trovata l’intesa con il calciatore, ora va convinto il club Youssouf Fofana del Monaco è il nome caldo del Calciomercato del Milan per la ... (calcionews24)

Galli esce con i pugni: "Juve senza un'idea di calcio. Allegri, poco coraggio" - L'ex portiere di Milan e Fiorentina. "La sua cultura è giocare sull'avversario ma i bianconeri sono fatti per imporsi, per vincere". E suggerisce un ...tuttosport

Loftus-Cheek, il Milan scopre il suo vero... centravanti: nel 2024 è lui il bomber di Pioli - Nove dei dieci gol stagionali dell'inglese sono arrivati nell'anno nuovo: nessun rossonero prolifico come lui. Ma Southgate (per ora) continua a ignorarlo ...gazzetta

Calciomercato Milan, doppio rientro in rossonero: succederà in estate - Non manca molto ai mesi estivi e il Milan potrebbe ritrovare due calciatori. Entrambi sono molto vicini a fare ritorno a Milanello a luglio.spaziomilan