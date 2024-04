Calciomercato Milan | Felipe Anderson nel mirino | è sfida alla Juventus

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 1 aprile 2024) In vista del prossimoilha messo nel, in scadenza con la Lazio, che piace ancheDopo la vittoria contro la Fiorentina, ilha consolidato il secondo posto in campionato, approfittando della sconfitta dellacontro la Lazio. Ora i rossoneri sono secondi a quota 65 punti, a +6 sui bianconeri, fermi a 59. Nelle ultime quattro partite la squadra di Pioli ha guadagnato ben 10 punti su quella di Allegri, ormai in piena crisi. Il duello tra le due squadre andrà ancora avanti in queste ultime giornate, vista l’importanza del secondo posto, anche in chiave Supercoppa. Ma latrasi sta profilando anche ...