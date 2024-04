Calciomercato Inter | Ausilio a caccia del dopo Sommer | i nomi

(Di lunedì 1 aprile 2024) L’sta guardando alper cercare il portiere per sostituirenel futuro: la lista dei nerazzurri L’sta guardando alper cercare il portiere per sostituirenel futuro: la lista dei nerazzurri. Pieroavrebbe individuato tre candidati principali: Bento (disposto a trasferirsi ma c’è da trovare l’accordo con l’Athletico Paranaense), Di Gregorio (il suo

Le ultime sull’ Inter esse dell’ Inter per Mario Hermoso , difensore centrale spagnolo in scadenza con l’Atletico Madrid La Gazzetta dello Sport insiste sull’ Inter esse dell’ Inter per Mario Hermoso . Il ... (calcionews24)

Calciomercato Inter , Arnautovic pronto a dire addio ai nerazzurri in estate. Le ultime sul futuro del centravanti austriaco Tra gli incastri del Calciomercato Inter per la prossima stagione, ... (calcionews24)

Bologna-Salernitana, le formazioni ufficiali - BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Lucumi, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Odgaard. Allenatore: Thiago Motta SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Manolas, ...gianlucadimarzio

Sanabria l’uomo che può trasformare in straordinario il finale di stagione del Torino - Cinque gol per Tonny Sanabria, ma tutti pesanti in termini di punti per il Torino: 13. Infatti hanno contribuito a ottenere quattro vittorie, Sassuolo, Atalanta, Napoli e Monza, e un pareggio, Napoli.torinogranata

“Il Ticino è un cantone stupendo, che amo parecchio” - Che rapporto ha Sommer con il Ticino “È Svizzera, io sono svizzero e gioco per la Nazionale. Il vostro è un cantone stupendo, che amo parecchio, viviamo vicino al confine e i nostri figli vanno a ...rsi.ch