Calcio | Serie A Ranieri Possiamo lottare sino alla fine per salvarci

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 1 aprile 2024) Il tecnico del Cagliari: "Quando non si riesce a vincere, l'importante è non perdere" CAGLIARI - "Quando non si riesce a vincere, l'importante è non perdere. Complimenti al Verona, ma anche noi non siamo stati da meno. Aver ripreso la partita contro una squadra che crea problemi alle big, ci dà la c