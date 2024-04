Calcio | Serie A Motta Momento bello | orgoglioso e soddisfatto

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 1 aprile 2024) Il tecnico del Bologna: "Una vittoria meritata, la dedico a mia figlia Sofia" BOLOGNA - "È unper tutti, per i risultati e per come stiamo giocando. Sonoper come la stiamo vivendo tutti, all'interno e all'esterno con i nostri tifosi che si merita questa gioia.