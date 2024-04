Calcio Allievi Under 17 | volata finale per il traguardo di campione regionale e provinciale

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 1 aprile 2024) Le favorite.: Girone A (K Sport Montecchio), B ( Giovane Ancona), C (Civitanovese).Girone C (Castelfrettese) VALLESINA, 1 aprile 2024 – Dopo la sosta per il Torneo delle Regioni in Liguria dove le Marche17 sono state eliminate nella fase di qualificazione si ritorna in campo – martedì 2 aprile e mercoledì 3 aprile – per i vari campionati regionali e provinciali con in palio il titolo didi categoria. Sono state fatte delle considerazioni in questi giorni sul perchè e sul per come alcuni giovani atleti di vari club non sono stati selezionati e in diversi ci hanno fatto notare come ad esempio dei cannonieri del Girone A e B– Gambelli (12 gol) del Palombina e Stecconi (12 ...