Cahill Sinner campione ma normalissimo | migliorerà ancora

(Di lunedì 1 aprile 2024) Il coach australiano dell'azzurro: "Col tempo diventerà più forte, saggio e veloce" MIAMI (STATI UNITI) - "Jannik è un bravo ragazzo ed è un piacere lavorare con lui. In questo momento sta giocando con grande sicurezza, il livello espresso in questi giorni è stato fantastico ma io sono certo che pos

Jannik Sinner a Miami durante la sospensione per la pioggia nella partita contro Griekspoor ha parlato con il coach Cahill sfoderando un atteggiamento insolito per lui, a tradire tutta la sua ... (fanpage)

La ricetta di Darren Cahill . Il conto alla rovescia per la Finale del Masters1000 di Miami prosegue e non prima delle 21.00 italiane Jannik Sinner affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov. Una partita ... (oasport)

Tennis, Sinner trionfa a Miami e punta Djokovic: in quota un altro Slam e il primo posto nel ranking - Come riporta AgiproNews, continuano i successi di Jannik Sinner in un 2024 che, fin qui, gli ha riservato una sola sconfitta. Lo stop con Alcaraz a Indian Wells è già acqua passata per il numero uno i ...napolimagazine

Darren Cahill: “Jannik rispetta tutti, ma non teme nessuno. Il segreto Umberto Ferrara…” - Il tornado Jannik Sinner non si è arrestato neanche a Miami: 22 vittorie e una sola sconfitta in questo 2024 finora trionfale per il giocatore italiano che è salito al numero 2 del mondo da oggi. Vitt ...oasport

Tennis: Cahill scommette su Sinner, "migliorerà ancora" - Jannik Sinner ha da poco vinto il Miami Open che l'ha proiettato al numero 2 del ranking Atp e negli occhi del suo coach Darren Cahill si leggono emozione ed orgoglio. "Jannik è un bravo ragazzo ed è ...ansa