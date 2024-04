Cagliari-Verona | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ile isue Sky di, match valido per la trentesima giornata di. Scontro salvezza di clamorosa importanza all’Unipol Domus: in campo i sardi e gli scaligeri, squadre che nonostante l’ultimo ko sono entrambe in buona forma e vogliono fare di tutto per evitare la retrocessione in questo rush finale sempre più acceso. Chi la spunterà alla vigilia di Pasqua? Si parte alle ore 15 di sabato 30 marzo.sarà visibile sucon la telecronaca di Alberto Santi e su Sky Sport con la telecronaca di Federico Zancan e Nando Orsi. SportFace.