Cagliari-Verona 1-1 | Sulemana risponde alla magia di tacco di Bonazzoli

(Di lunedì 1 aprile 2024), 1° aprile 2024 – Termina 1-1 lo scontro salvezza dell’Unipol Domus tra ilpadrone di casa e l’Hellas, che portano a casa un punto a testa e restano appaite in classifica, a quota 27 punti, a +2 sul Frosinone, attualmente terzultimo a quota 25 punti e reduce dall’1-1 in casa del Genoa. Un pari giusto e che rispecchia una gara dalle due facce: i primi 45’ sono stati infatti appannaggio degli ospiti che al 30’ hanno aperto le danze con il bellissimo gol dial volo di. Nella ripresa, però, gli scaligeri, che si sono visti annullare per fuorigioco il 2-0 firmato da Lazovic al 49’, hanno perso un po’ di smalto e inevitabilmente dall’altra parte è arrivata la reazione delche, anche per merito dei cambi fatti da Ranieri, ha cambiato passo, ...

Serie A, lotta salvezza. I pareggi di Sassuolo-Udinese e Cagliari-Verona buone notizie per il Lecce - Verona, Sassuolo, Cagliari e Udinese non vanno oltre il pareggio negli scontri diretti e dal Salento si tira un sospiro di sollievo. Il Bologna ha passeggiato sui resti di una Salernitana che, passata ...leccenews24

Pareggi tra Verona e Cagliari, Sassuolo e Udinese: per ora tutto immutato in coda - Pareggi tra Verona e Cagliari, Sassuolo e Udinese: per ora tutto immutato in coda. Nessun problema per il Bologna: 3-0 alla Salernitana ...pianetagenoa1893

Il Cagliari pareggia in rimonta con Sulemana: (1-1) all'Unipol Domus - Cagliari. Tutto esaurito all'Unipol Domus lunedì di Pasquetta per la sfida tra Cagliari e Verona che finisce pari (1-1). Il Verona passa in vantaggio per uno a zero nel primo tempo con il gol di ...youtg