Cagliari | le pagelle di CM | i cambi svoltano la partita Difesa da rivedere

(Di lunedì 1 aprile 2024)- Verona 1-1 Scuffet 6,5: sicuramente poco colpevole sul tacco di Duda. Per il resto attento nelle chiusure. Zappa 5,5: qualche error...

Le Pagelle di Monza-Cagliari 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Allo U-Power Stadium primo tempo molto equilibrato che ... (sportface)

Monza – Cagliari : 1-0 Scuffet 6: incolpevole sulla grande punizione calciata da Maldini, non compie altri interventi di rilievo. Zappa 5,5:... (calciomercato)

I TOP, i FLOP e i voti ai protagonisti del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2023/24: Pagelle Monza-Cagliari Le Pagelle dei protagonisti del match tra Monza e Cagliari, valido per la ... (calcionews24)

Cagliari-Verona, le formazioni ufficiali: inamovibile l’azzurro Folorunsho - Sfida importantissima in ottica salvezza, quella fra Cagliari ed Hellas Verona all'Unipol Domus. Mister Ranieri cambia diversi uomini rispetto alle indicazioni della vigilia, con un tridente offensivo ...tuttonapoli

Juve-Milan Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming - I bianconeri, allenati da mister Montero, vogliono rialzare la testa dopo le ultime partite e a Vinovo arrivano i rossoneri ...tuttosport

DIRETTA Cagliari-Verona: la radiocronaca - Alle ore 15.00 di lunedì 1 aprile, per la trentesima giornata di Serie A si gioca Cagliari-Verona. 26 punti in classifica per entrambe le squadre. Squalificati: nessuno. Iscriviti alla nostra ...direttaradio