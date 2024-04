Buona Pasquetta 2024 | le immagini da inviare su WhatsApp

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 1 aprile 2024), ecco una selezione didain chat alle persone a te care per augurare loro. Un lunedì, finalmente, che non ha il sapore di tutti gli altri lunedì. Che porta con sé gioia, spensieratezza e, in gran parte delle regioni italiane, anche un bel po’ di cibo. Perché chesarebbe se non dessimo fondo a tutta la cioccolata ricevuta in dono a Pasqua, e se non cucinassimo qualunque cosa capiti a tiri? Un giorno all’insegna dell’allegria, dunque, che merita di essere celebrato come meglio si può. Anche, perché no, dispensando auguri a destra e a manca su. Con dellecolorate, divertenti e a tema, ovviamente, in maniera tale che i nostri messaggi rispecchino in toto il clima ...