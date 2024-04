Buon compleanno Apelila Fop? | Paolo Baggiani | Simona Ventura…

Buon compleanno Apelila Fopo, Paolo Baggiani, Simona Ventura… - Buon compleanno Apelila Fopo, Paolo Baggiani, Simona Ventura, Chiara di Paola, Arrigo Sacchi, Alfio Marchini, Solvejg d’Assunta, Ali MacGraw, Guido Podestà ...romadailynews

Anna Tatangelo, il figlio Andrea D’Alessio compie 14 anni: la dedica di mamma e del fidanzato Mattia Narducci - Oggi è un giorno molto speciale per Anna Tatangelo perché il figlio Andrea D'Alessio compie 14 anni. Mamma e figlio hanno da sempre avuto un legame molto forte che li ha ...ilmattino

I 53 anni di Ewan McGregor tra calcio, moto e... viaggi in tenda - Ewan McGregor oggi compie 53 anni: scopriamo tutte le sue passioni sportive dalle moto al calcio, per chi tifa e come resta in forma tra alimentazione e corsa.gazzetta