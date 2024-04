Bulgaria e Romania sono entrate nell’area Schengen | le conseguenze per l’Italia

(Di lunedì 1 aprile 2024) Il 31 marzo 2024parzialmente nello spazio. Da ieri quindi, chiunque potrà viaggiare tra qualsiasi altro Paese dell’area e i due nuovi membri del trattato senza controlli alla frontiera, ma soltanto per quanto riguarda coloro che prenderanno un aereo o una nave. Ancora bloccate invece le frontiere di terra, le più importanti per i due Stati coinvolti. Dietro alla decisione di limitare, almeno per ora, la piena adesione al trattato didi, la pressione di alcuni Paesi europei che temono un’ondata di immigrati irregolari che possa arrivare dai due nuovi Stati membri. Quanto questa paura può essere valida per...

Bulgaria e Romania, primo ingresso nella area Schengen. Ma non vale via terra. Imprese deluse - ROMA – Bulgaria e Romania entrano a far parte della vasta area europea di libera circolazione Schengen. I viaggi per via aerea e marittima saranno liberi di controlli di frontiera dopo un'attesa di 13 ...informazione