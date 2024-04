Bruscolotti | “Napoli | tira fuori la rabbia…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 1 aprile 2024) Giuseppe, storico capitano dele campione d’Italia nel 1987, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Campania Sport. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione su Canale 21. “Sicuramente a livello mentale è successo qualcosa di grosso, perché tutti questi cambi e l’andamento che c’è stato fino adesso hanno portato ad un blocco”. Atalanta grande avversario, ma il… “La spensieratezza ti toglie tante cose, quando non ce l’hai è chiaro che vai bloccato. Li vediamo anche nei movimenti sono fermi, hanno perso quella brillantezza. Quindi Atalanta grande avversario, però da parte nostra non abbiamo fatto niente per cercare di sovrastarli e cercare soluzioni migliori. E’ anche un momento no, perché in alcune occasioni non ci ha detto bene. Ilqualche gol lo meritava, però ...