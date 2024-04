Brugherio | cane precipita in un tombino | salvato dai vigili del fuoco

(Di lunedì 1 aprile 2024)(Monza e Brianza), 1 aprile 2024 – Un salvataggio particolare. Uncieco. Questa mattina, ideldel comando provinciale di Monza e Brianza sono intervenuti con una squadra in via Resegone a. Erano esattamente le 10.30 quando è giunta la chiamata per il recupero di uncon problemi alla vista, finito accidentalmente in unpresente all'interno della proprietà. Fortunatamente la profondità era ridotta ad un metro, quindi non ci sono state problematiche particolari nel recupero e ilsta bene. In posto l'autopompa dalla sede centrale di Monza.

Brugherio, cane con problemi di vista precipita in un tombino: salvato dai vigili del fuoco - Fortunatamente la profondità era ridotta ad un metro, quindi non ci sono state problematiche particolari nel recupero: il quattrozampe sta bene ...ilgiorno

Occhi aperti in parchi e giardini. Scatta l’incubo processionaria - Per adesso non c’è ancora l’allarme ma l’invito è quello di prestare massima attenzione e in caso di presenza di nidi di segnalarlo immediatamente. Così come se si notano mentre camminano in fila indi ...ilgiorno

Quattro cuccioloni in cerca di una casa: erano arrivati in canile malconci, ora stanno bene - Dolci come i nomi delle caramelle che portano: sono Ricola, Alpenliebe (le femminucce), Mentos e Goleador (i maschietti) e cercano una nuova famiglia. Quattro cuccioloni in cerca di una casa Per quest ...primalamartesana