Brescia | battuto 2-1 il Cosenza | per la squadra di Maran altri tre punti per l' operazione play off

(Di lunedì 1 aprile 2024)– Una doppietta di Galazzi permette aldi violare il campo di unaffamato di. Il 2-1 finale consente alladidi spiccare un passo prezioso verso ioff, superando al tempo stesso la fatidica “quota 40” e mantenendo a debita distanza la zona a rischio della classifica. Nel caldo pomeriggio del “San Vito-Marulla” (il termometro segna 30 gradi) la gara si presenta da subito difficile per le Rondinelle, che non solo devono rinunciare a Cistana per un improvviso attacco febbrile notturno, ma sono costrette a fare i conti con l’avvio deciso dei rossoblù. Ladi Viali, alla ricerca diper allontanarsi dalla zona calda della classifica, parte a ritmo sostenuto e prova la ...

