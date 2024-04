Brandon Lee è morto girando Il Corvo 31 anni fa e la sua famiglia rende un toccante tributo

Leggi tutta la notizia su mistermovie

Per l'ultimo giorno di Marzo, nel 31°versario della sua prematura scomparsa, rendiamo omaggio aLee, figlio del leggendario Bruce Lee e protagonista de Il. La sua perdita ha segnato per sempre il 31 marzo come un giorno buio per laLee e i suoi numerosi fan. RicordandoLee nel 31°versario della Sua Scomparsa Nato nel 1965,ha mostrato fin da giovane un talento innato per la recitazione. Il suo debutto sullo schermo è avvenuto al fianco di David Carradine in Kung Fu: The Movie, seguito da ruoli memorabili in film come Showdown in Little Tokyo e Rapid Fire. Tuttavia, è stato nel 1992 che ha ottenuto il ruolo che lo avrebbe reso celebre, ...