(Di lunedì 1 aprile 2024) Ladiha aperto oggi in, con l'indice Nikkei che nei primi scambi ha guadagnato lo 0,60% salendo di 242,22 punti fino a quota 40.611,66.

La Borsa di Tokyo inizia la seduta in ribasso, in previsione della conclusione dell'anno fiscale in Giappone (il 31 marzo) e dell'assegnazione dei dividendi da parte degli investitori. In apertura ... (quotidiano)

La Borsa di Tokyo inizia la seduta in ribasso, in previsione della conclusione dell'anno fiscale in Giappone (il 31 marzo) e dell'assegnazione dei dividendi da parte degli investitori. In apertura ... (quotidiano)

I titoli cinesi sono saliti sulle aspettative che Pechino adotti misure più aggressive per stimolare l’economia (ilsole24ore)

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,60%) - La Borsa di Tokyo ha aperto oggi in rialzo, con l'indice Nikkei che nei primi scambi ha guadagnato lo 0,60% salendo di 242,22 punti fino a quota 40.611,66.quotidiano

Inflazione Usa sale al 2,5%, Powell cauto sui tassi. Nuovo record storico per l’oro - Il dato Pce americano di febbraio segna +0,3% mensile (sotto le attese) e +2,5% su base annua. Listini asiatici in rialzo dopo i guadagni di Wall Street. Per Piazza Affari +14,5% nel primo trimestre.ilsole24ore

Borsa Valori oggi chiusa - Mercati chiusi per le festività di Pasqua in Europa e negli Stati Uniti proprio nel giorno più atteso della settimana in cui arrivano gli attesi dati sull’inflazione degli Stati Uniti.notiziariofinanziario