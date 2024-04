Borsa | Shanghai | apertura in rialzo +0 | 26%

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ladiha aperto oggi in, con l'indice Composite che nei primi scambi ha guadagnato lo 0,26% aggiungendo 7,85 punti fino a quota 3.049,02. Positiva anche l'altra piazza d'affari cinese di Shenzhen, che inè salita dello 0,41%. Chiusa per festività Hong Kong.

Le Borse cinesi cedono terreno in avvio di seduta: l'indice Composite di Shanghai segna un calo dello 0,25%, a 3.040,50 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,30%, a quota 1.776,89. (quotidiano)

Borsa Valori oggi chiusa - Mercati chiusi per le festività di Pasqua in Europa e negli Stati Uniti proprio nel giorno più atteso della settimana in cui arrivano gli attesi dati sull’inflazione degli Stati Uniti.notiziariofinanziario

Syngenta ritira il progetto di IPO sulla Borsa di Shanghai - (TeleBorsa) - Syngenta Group, una delle aziende leader nel settore dell'agro-industria mondiale, ha deciso di ritirare la sua richiesta di IPO sullo Shanghai Stock Exchange ... in Cina o in un'altra ...teleborsa