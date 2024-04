Borja Valero | «Inter fa bene quando soffre! Lautaro Martinez ha fame»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 aprile 2024)prima di-Empoli dagli studi di DAZN ha espresso la sua opinione riguardo la partita e da una qualità dei nerazzurri. Poi un commento su. TORNARE ALLA VITTORIA –ha parlato così prima di-Empoli e sul Capitano nerazzurro: «l’, riesce spesso a fare male e questa è una grandissima cosa. Ha anche i giocatori per farlo, Thuram è uno di questi e lo abbiamo visto anche in questa stagione.vuole tornare a segnare, per com’è fatto avrà unaincredibile per tornare al gol e dare la vittoria ai gol. Raggiungere i 36 gol di Higuain? Non sarà semplice, però ha tutta la ...