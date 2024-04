Boom di modifiche unilaterali dopo stop mercato tutelato gas

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024)delle pratiche scorrette da parte degli operatori energetici a danno degli utenti con la fine deldel gas, cessato lo scorso 10 gennaio. Tra queste spiccanodei contratti non adeguatamente comunicate e l'attivazione non richiesta di contratti di fornitura. Lo afferma Consumerismo No Profit, che diffonde un report sul fenomeno relativo al primo trimestre del 2024. Nell'ambito del progetto +Tutela- realizzato in collaborazione con "Reclami gas e luce" (portale specializzato in controversie tra utenti e gestori energetici) e Udicon - che raccoglie proprio le segnalazioni degli utenti circa problematiche connesse alle forniture di luce e gas, Consumerismo ha tracciato un quadro da cui emerge come nei primi tre mesi dell'anno si sia registrata una impennata delle ...