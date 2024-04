Bonus Trenord 2024 | oggi al via le nuove regole per rimborsi causa ritardi | chi può ottenerli e come

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 1 aprile 2024) Da, 1 aprile, entrano in vigore leper il ottenere il rimborso da parte dideidei treni. Potranno richiederlo gli abbonati mensili e annuali e sarà pari al 30 per cento. L'indennizzo non sarà più accreditato in automatico, ma bisognerà presentare la richiesta.