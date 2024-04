Bonus gasolio 2024 | da oggi via alle domande | si può risparmiare più di 200 euro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 1 aprile 2024) Da, 1° aprile, è possibile richiedere il. Fino al 30 aprile saranno accettate leper il rimborso delle accise relative al primo trimestre delsue HVO acquistati per l’autotrasporto commerciale. Il contributo, che potrà essere ottenuto in denaro o come compensazione, ammonta a 214,18per ogni mille litri di diesel consumato nei primi tre mesi dell’anno. Come presentare la domanda Ilbenzina potrà essere richiesto dal 1° al 30 aprile. La domanda può essere compilata direttamente sul sito Internet dell’Agenzia, seguendo il percorso relativo“Accise”; “Prodotti energetici”; “Benefici per ilda autotrazione” e “Benefici ...